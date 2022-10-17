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جدل قانون الانتخاب بتونس واستعادة الاموال المنهوبة بالجزائر- الجزء الاول

الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "المغاربية" تواصل الاستعدادات للانتخابات البرلمانية التونسية التي دعى الى تنظيمها الرئيس قيس سعيد، وسط جدل في شأن القانون الانتخابي، ومطالبات بتعديله.

خاص بالعالم

كذلك تطرق البرنامج الى مرور عام من حصيلة عمر الحكومة في المغرب، حيث تثار تساؤالات عن ادائها الذي وصف بالضعيف، بالموازاة مع حجم الوعود وانتظارات المغاربة.

ومساعي استعادة الاموال المنهوبة في الجزائر، في حيث يفرض استرجاع الاموال المهربة الى الخارج تحديات.

وجدل الانتخابات المؤجلة في ليبيا، حيث يعود ملف الانتخابات التشريعية الليبية الى الواجهة حيث اتسعت الفجوة بين الاطراف السياسية المنخرطة في اقرار تلك الانتخابات في ظل الانقسام الحاصل.

واخيراً يبحث البرنامج السجال حول محاكمة الرئيس السابق في موريتانيا والتحقيق معه، حيث اكد وزير العدل ان الملف قضائي وهو ما استنكره فريق الدفاع.

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