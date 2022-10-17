جدل قانون الانتخاب بتونس واستعادة الاموال المنهوبة بالجزائر- الجزء الاول

خاص بالعالم

كذلك تطرق البرنامج الى مرور عام من حصيلة عمر الحكومة في المغرب، حيث تثار تساؤالات عن ادائها الذي وصف بالضعيف، بالموازاة مع حجم الوعود وانتظارات المغاربة.

ومساعي استعادة الاموال المنهوبة في الجزائر، في حيث يفرض استرجاع الاموال المهربة الى الخارج تحديات.

وجدل الانتخابات المؤجلة في ليبيا، حيث يعود ملف الانتخابات التشريعية الليبية الى الواجهة حيث اتسعت الفجوة بين الاطراف السياسية المنخرطة في اقرار تلك الانتخابات في ظل الانقسام الحاصل.

واخيراً يبحث البرنامج السجال حول محاكمة الرئيس السابق في موريتانيا والتحقيق معه، حيث اكد وزير العدل ان الملف قضائي وهو ما استنكره فريق الدفاع.

شاهدوا تقارير مراسلي قناة العالم حول هذه المواضيع..