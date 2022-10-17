الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٨:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد: سأبذل كل جهدي للقيام بمهامي وحماية الدستور والمساهمة في حل مشاكل البلاد

الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قوات الإحتلال تعتدي على "مرابطات الأقصی" أمام باب السلسلة

ردا على سؤال مراسل قناة العالم الاخبارية: شاهد.. كنعاني: طهران تدعم كل خطوة نحو الانسجام والوئام بين الفلسطينيين

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من بيت لحم وسلفيت والقدس

صندوق النقد الدولي: ايران خفضت معدل التضخم في العام 2022

بالفيديو.. دوي انفجارات ضخمة وسط العاصمة الأوكرانية

محذرا الاورويين من تبني سلوكيات تدخلية وغير منطقية تجاه ايران كنعاني: اذا ارادوا الاستمرار في سياساتهم الازدواجية فاننا سنرد بشكل يلائم مواقفهم