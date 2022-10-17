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حديث البحرين.. السجل الأسود

الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

الوضع الحقوقي السيئ في البحرين مدار انتقادات دولية دائمة ومع ذلك يستمر النظام بالبحرين في المزيد من تفاقمه وزيادة مأساوية أوضاع الشعب البحريني.

العالم - حديث البحرين

وتؤكد التقارير الحقوقية أن البحرين يشهد انتهاكات صارخة وعمليات قمع على أوسع نطاق وهو ما أظهرته الانتقادات الدولية ليس على المستوى الحقوقي والجهات المعنية بحقوق الإنسان وحسب وإنما امتدت إلى المؤسسات الرسمية للدول التي لم يعد يسطع المضي في مسايرة هذا النظام، ولأن السجل الحقوقي للبحرين على هذه القتامة أجبرته على الانسحاب من انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

فقد حصلت البحرين في سجل أداء المخرجات الذي نشرته الخدمة الدولية لحقوق الإنسان على ثلاث بطاقات خضر فقط من أصل 16 بطاقة وهو واحد من أدنى المعدلات بين الدول التي كانت مرشحة لعضوية هذا المجلس.

وناقش برنامج "حديث البحرين" في احدث حلقاته سجل حقوق الانسان الأسود في البحرين مع ضيوف الحلقة:

أمين عام حركة أحرار البحرين سعيد الشهابي

والناشط السياسي البحريني سيد جعفر يحيى

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