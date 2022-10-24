بعض أشكال فيتامين К تمنع موت الخلايا

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. وتشير مجلة Nature، إلى أن مجموعة باحثين من ألمانيا واليابان وكندا اكتشفوا وظيفة غير معروفة سابقا لفيتامين К، الذي يلعب دورا مهما في تخثر الدم.

واكتشف الباحثون أن فيتامين К الذي له أشكال مختلفة، يعمل كمضاد للأكسدة، ويمكنه بفعالية إبطاء ما يسمى بموت الخلايا الحديدي أو الاستماتة الحديدية.

والاستماتة الحديدية، هي أحد أنواع موت الخلية المبرمج، الذي يلعب فيه الحديد الخلوي الدور الرئيسي. ويشارك في عمليات الأكسدة التي تساهم في تلف أغشية الخلايا.

ويربط الخبراء خلال السنوات الأخيرة الاستماتة الحديدية بمجموعة من الأمراض المختلفة من مرض ألزهايمر وإلى تلف الأعضاء

ويذكر، أن فيتامين К1 يوجد في الأطعمة النباتية مثل اللفت والسبانخ والأفوكادو. أما فيتامين К2 فموجود في الأطعمة الحيوانية المصدر، حيث يوجد بنسبة عالية في كبد البقر والدجاج.