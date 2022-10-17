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تسيير دورية عسكرية 'روسية - تركية' مشتركة في ريف عين العرب

تسيير دورية عسكرية 'روسية - تركية' مشتركة في ريف عين العرب
الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا، نقلا عن ما تسمى بـ"تنسيقيات المسلحين"، قولها ان الشرطة الروسية سيّرت دورية عسكرية مشتركة مع الجيش التركي في ريف عين العرب شمال شرق حلب.

العالم - سوريا

واوضح الزميل حسام زيدان، نقلا عن المصدر، ان الشرطة العسكرية الروسية، سيرت دورية مشتركة مع الجانب التركي في ريف عين العرب الشرقي، وهي الدورية رقم 115 بين الجانبين في المنطقة منذ الاتفاق الروسي – التركي بشأن وقف إطلاق النار في شمال شرقي سوريا.

وانطلقت الدورية المؤلفة من 8 عربات عسكرية روسية وتركية، رفقة مروحيتين روسيتين، من قرية غريب 15 كم شرقي عين العرب، وجابت قرى “كربناف، كوسك، عليشار، جوم علي، كورتك، كوبك ساتان، تيري، تليجب/ تل حاجب، قباجق صغير وقرى أخرى في الريف الغربي.

وعادت الدورية بعدها إلى نقطة انطلاقها في قرية “غريب”، حيث دخلت منها العربات العسكرية التركية إلى الجانب التركي من الحدود، فيما عادت العربات الروسية إلى مركزها قرب بلدة صرين جنوبي عين العرب.

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تسيير دورية عسكرية 'روسية - تركية' مشتركة في ريف عين العرب

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