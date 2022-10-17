شاهد... سجل نظام آل خليفة الأسود في انتهاك حقوق الانسان

العالم - خاص بالعالم

وقال يحيى في حديث لبرنامج "حديث البحرين" على شاشة قناة أن نظام آل خليفة يمارس أنواع الانتهاكات على الشعب البحريني في كافة الأصعدة بحيث لم يعد باستطاعته إخفاءها عن أنظار العالم.

وأوضح الناشط السياسي البحريني، أن هناك منظمات حقوقية تتابع التعذيب الممنهج والقتل والاعتقالات الخارجة عن القانون الذي يمارسه نظام آل خليفة ضد الشعب البحريني من أجل محاكمته، بشكل لا يمكن لحكومة البحرين أن تصمد أمامها كثيرا.

يشار الى أن الوضع الحقوقي السيئ في البحرين مدار انتقادات دولية دائمة ومع ذلك يستمر النظام بالبحرين في المزيد من تفاقمه وزيادة مأساوية أوضاع الشعب البحريني.

وتؤكد التقارير الحقوقية أن البحرين يشهد انتهاكات صارخة وعمليات قمع على أوسع نطاق وهو ما أظهرته الانتقادات الدولية ليس على المستوى الحقوقي والجهات المعنية بحقوق الإنسان وحسب وإنما امتدت إلى المؤسسات الرسمية للدول التي لم يعد يسطع المضي في مسايرة هذا النظام، ولأن السجل الحقوقي للبحرين على هذه القتامة أجبرته على الانسحاب من انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

فقد حصلت البحرين في سجل أداء المخرجات الذي نشرته الخدمة الدولية لحقوق الإنسان على ثلاث بطاقات خضر فقط من أصل 16 بطاقة وهو واحد من أدنى المعدلات بين الدول التي كانت مرشحة لعضوية هذا المجلس.