البرلمان السويدي ينتخب اليميني أولف كريسترسون رئيسا للوزراء

العالم- أوروبا

وانتخب كريسترسون بـ176 صوتاً مقابل 173، بعدما أعلن، الجمعة الماضي، عن اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية تضم 3 أحزاب: حزبه "المعتدل"، و"الحزب المسيحي الديمقراطي"، والليبراليين، بدعم برلماني من "ديمقراطيي السويد".



وعرضت الأحزاب الأربعة «خريطة طريق» لتعاونها في 62 صفحة تدعو إلى "تنفيذ حملات أمنية تستهدف الجريمة، والهجرة، وبناء مفاعلات نووية جديدة... وغير ذلك".



وقال زعيم "ديمقراطيي السويد" جيمي أكيسون، للبرلمان إنه رغم أن حزبه "كان يفضل أن يكون طرفاً في الحكومة يتولى حقائب وزارية، فإن السياسات التي تتبعها الحكومة هي الأولوية»، مضيفاً: «الأهم هو ما تقوم به الحكومة؛ لا شكلها".



وكان حزبه الرابح الأكبر في انتخابات 11 سبتمبر (أيلول) العامة؛ إذ برز بصفته ثاني أكبر حزب مع حصوله على 20.5 في المائة من الأصوات خلف "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" بزعامة رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها ماغدالينا آندرسون، الذي هيمن على الحياة السياسية في السويد منذ ثلاثينات القرن الماضي.



وإن كانت الأحزاب الأربعة تشكل حالياً جبهة موحدة، فإنها لطالما كانت منقسمة حيال عدد من المسائل الرئيسية في سياساتها، بينما جرى تقديم تنازلات كبيرة من أجل التوصل إلى الاتفاق، خصوصاً من أجل الاستجابة لمطالب اليمين المتشدد.