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المقداد يدعو الامم المتحدة للاضطلاع بدورها بشان هذه القضايا في سوريا

المقداد يدعو الامم المتحدة للاضطلاع بدورها بشان هذه القضايا في سوريا
الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون، آخر التطورات المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الوضع في سورية.

العالم-سوريا

وقدم المبعوث الخاص عرضاً حول حيثيات الزيارات التي قام بها مؤخراً إلى عدد من الدول، واللقاءات التي أجراها مع المسؤولين في هذه الدول، والجهود المبذولة لاستئناف عمل لجنة مناقشة الدستور.

وأكد الوزير المقداد على أن استمرار الاحتلال الأمريكي والتركي للأراضي السورية، إضافة إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، ينتهك سيادة سورية، ويخالف القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، ويهدد السلم والأمن في المنطقة، مطالباً الأمم المتحدة بأن تضطلع بدورها في هذا الصدد وفقاً لميثاقها.

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