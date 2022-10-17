شاهد.. لماذا التطور العسكري الايراني يفقد الصهاينة صوابهم؟

العالم - خاص بالعالم

وقال منصور في حديث لبرنامج "العين الإسرائيلية" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن التطور العسكري الإيراني ولا سيما المسيرات أصبحت قوة رادعة ترهب كيان الاحتلال الإسرائيلي بحيث جعلته يعيش هاجس من الخوف المستمر.

وأوضح البرلماني اللبناني السابق، أن قوة إيران الرادعة لم تعد وحدها تشكل هاجس الخوف لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي بل المسيرات الإيرانية أصبحت الهاجس المرعب لدى كيان الاحتلال بحيث وصل خوفه بزعم أن الطائرات المستخدمة في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هي صناعة إيرانية، مؤكدا أن إيران فندت هذه المزاعم.

وبين نزيه منصور أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يرتعب من التطور العسكري والمسيرات الإيرانية لأنه يعرف بأنه كيان مؤقت وسوف يزول، لذا يخشى من أن تصوب هذه المسيرات نحوه ولن تزيده الا دمارا وزوالا.

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