الشيخ حمود: زوال كيان الاحتلال حتمي

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وأكد مسؤول العلاقات في السرايا اللبنانية في منطقة جبل عامل الأولى الشيخ علي نور الدين ضرورة استلهام العبر على مختلف المستويات الروحية والإنسانية والاجتماعية، إلى جانب الرحمة التي كان يتحلى بها رسول الله محمد (ص) حتى مع أخصامه بروح التسامح والمحبة.

ودعا الشيخ نور الدين إلى الوحدة بين الجميع، لأننا مستهدفون جميعًا من قبل العدو "الإسرائيلي" الذي يهدف إلى تناحرنا وتقاتلنا.

وبدوره، أكّد الشيخ حمود أن العمل الأجدى في الأمة هو المقاومة التي ظهرت في أجمل صورها في لبنان وفلسطين، من خلال مواجهة العدو الصهيوني والإرهاب التكفيري.

وشدّد الشيخ حمود على حتمية زوال "إسرائيل"، لا سيما أنّ الصهيوني مقتنع بزوال كيانه قبل أي أحد، والأمور تتدحرج، والوعد قريب بإذن الله تعالى، عسى أن يكون الاحتفال القادم في القدس أو على طريق القدس".