أوليانوف: استعادة الاتفاق النووي الإيراني قد تتحقق في نوفمبر

العالم-ايران

وقال أوليانوف في تغريدة عبر "تويتر": "في رأيي المتواضع، سيتم تحقيق هدف استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة في الجزء الثاني من نوفمبر ولا يوجد سبب لتعطيل الاتفاق النووي".

وقدم الاتحاد الأوروبي في 8 أغسطس ما أسماه "نصا نهائيا" لإحياء الاتفاق الذي أبرم في العام 2015 وانسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ووصف الاتحاد الأوروبي رد إيران على اقتراح الاتفاق النووي بأنه بناء وقال إنه يتشاور مع الولايات المتحدة بشأن المزيد من الخطوات. وتلقى الجانب الإيراني ردا من الولايات المتحدة في 24 أغسطس.

وقد اقترحت إيران تعديلات عليه، وردت عليها الولايات المتحدة عبر وسطاء.

وأعرب سابقا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن أمله بإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني "في الأيام المقبلة".