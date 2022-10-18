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هلاك 20 ارهابيا..

قوات روسية سورية تصفي منفذي تفجير حافلة للجيش السوري

قوات روسية سورية تصفي منفذي تفجير حافلة للجيش السوري
الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تصفية عناصر تنظيم “داعش” في قرية جاسم بمحافظة درعا، الذين نفذوا تفجير حافلة للجيش السوري في 13 أوكتوبر في إحدى ضواحي دمشق.

العالم - سوريا

وقال اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في دمشق، إن “القوات الروسية والسورية نفذتا عملية خاصة للقضاء على مسلحي داعش المتورطين بتفجير حافلة بمحافظة دمشق”.

وجاء في البيان: “نفذت المجموعة الروسية، بالتعاون مع وحدات أمن الدولة والقوات المسلحة في سوريا، في قرية جاسم بمحافظة درعا بجنوب الجمهورية العربية السورية، عملية خاصة للقضاء على مسلحي داعش المتورطين في تنفيذ هجوم إرهابي في 13 أكتوبر إذ قاموا بتفجير حافلة بجنود من الفرقة الرابعة للدبابات التابعة للجيش السوري في قرية صابورة بمحافظة دمشق، ما أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة 22 آخرين”.

وأوضح أنه في سياق العملية الخاصة، تمت تصفية 20 مسلحا، بينهم منظمي الهجوم أبو عبد الرحمن العراقي (زعيم الخلايا النائمة العاملة في المحافظات الجنوبية من سوريا، ومحمد سمير قداحة (القائد السابق لداعش في محافظة درعا)، وفيصل يحيي الحاكي قائد داعش في قرية جاسم) وأيوب فضل الجبراوي (القائد السابق لعصابات داعش في محافظة الرقة).

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