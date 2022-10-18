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حماس تطالب السلطة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين لديها

حماس تطالب السلطة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين لديها
الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

طالب الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع، إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، وحمّلها المسؤولية عن حياتهم.

العالم - فلسطين

وقال القانوع :" ندعو أجهزة أمن السلطة إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في سجونها تجاوباً مع قيمنا الوطنية، وامتثالاً للقانون وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني، وذلك في ضوء تدهور أوضاعهم الصحيّة، ونقل خمسة منهم إلى المستشفى الاستشاري في رام الله".

وحمّل القانوع قيادة هذه الأجهزة المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء المعتقلين وسلامتهم.

وشدّد على ضرورة إنهاء هذه الصفحة السوداء من الاعتقال السياسي، لافتا أن استمرارها يشكّل خدمة مجانية للاحتلال في إضعاف جبهتنا الدّاخلية عبر استمرار وتصعيد الاعتقال السياسي للنشطاء والمناضلين الأحرار الذين يقاومون الاحتلال.

ودعا كل القوى والفصائل الفلسطينية والهيئات الحقوقية إلى الاضطلاع بدورها ومسؤوليتها الوطنية في إنهاء الاعتقال السياسي المُشين.

وتواصل الأجهزة الأمنية استدعاءاتها وانتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة، إذ تعتقل أكثر من 24 مواطنًا على خلفية سياسية، بينهم صحفيون ومحامون ونشطاء.

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حماس تطالب السلطة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين لديها