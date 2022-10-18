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الغرب يريد التعامل مع 'ايران ضعيفة'

الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

أكد الباحث بالشؤون الدولية محمد القادري ان الدول الغربية تحاول تضعيف الاسلامي في ايران، بعد ما تبين لها عدم امكانية الاطاحة به.

العالم - خاص بالعالم

وقال القادري في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الدول الغربي ليست في موقف يتيح لها مواجهة ايران من موقع القوة، لذا يفضلون تضعيف ايران، ليتسنی لهم مواجهة ايران ضعيفة، بعدما تبين لهم عدم امكانية الاطاحة بنظامها.

وأوضح ان الدول الغربية أخطأت في محاسباتها أخيراً فعلی سبيل المثال، بعدما أذعن الغرب بأن ايران تلعب دوراً محورياً في المنطقة حاولوا الترويج بأن سياسة ايران فشلت ازاء الأزمة الاوكرانية، في حين أن ايران لم تتدخل في هذا الشأن، ثم اعتبروا ان ايران انتصرت في مسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، في حين ان ايران لم تتدخل في هذا الشأن.

وأضاف ان الغرب، يری ان ايران، اصبحت دولة قوية تصل اذرعها الی كل المنطقة وحاولوا قطع هذه الأذرع عن طريق ايقاع الفتنة في الداخل والحرب الناعمة والحرب الاعلامية لتضعيف ايران.

وأكد ان الدول الاوروبية تعلم مدی ما توصلت اليه ايران من قوة، فقد كانت هذه الدول تطلب من العالم ان لايبيع السلاح لإيران، واليوم أصبحت تحاول منع بيع السلاح الايراني للدول الأخری.

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