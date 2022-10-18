شاهد.. الإتحاد الأوروبي يوافق على تدريب 15 الف جندي أوكراني

العالم - خاص بالعالم

المساعي الامريكية والاوربية لدعم اوكرانيا و تضييق الخناق على روسيا لا تتوقف وفي خطوة لا سابق لها وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تدريب 15 ألف جندي أوكراني في أراضي دول الاتحاد، مركزها في بولندا وضلك ضمن حزمة مساعدات عسكرية ومالية إضافية لأوكرانيا.

جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية الاوروبية أوضح أن أولوية الاتحاد الأوروبي هي دعم أوكرانيا واستمرار فرض العقوبات على روسيا.

بدورها الولايات المتحدة قررت الاسبوع الماضي مساعدات عسكرية لاوكرانيا قيمتها 725 مليون دولار.

وقال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إن بلاده ستقدم لأوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية للأوكرانيين لمساعدتهم في الحرب.

في المقابل، قال فاليري فاديف مستشار الرئيس الروسي أن روسيا لن تسمح بتوسع حلف شمال الأطلسي شرقا، أو تهديد أمنها، مؤكدا أن ذلك هو الهدف الذي يتحدث عنه الرئيس بوتين منذ 15 عاما وقد تحقق.

كييف التي تعيش على وقع قصف روسي دوت فيها صافرات الإنذار من جديد، وذلك بعد يوم من تعرضها لقصف مكثف بطائرات مسيرّة استهدف عدة مواقع، منها مبنى شركة الكهرباء

وقالت قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية إن طائرات مسيرة هاجمت مدنا عدة، بينما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 26 منها.

وعقب القصف، دعت الرئاسة الأوكرانية الغرب إلى تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي في أقرب وقت ممكن.

ومن جهة اخرى اعلنت السلطات الاوكرانية تحرير 108 نساء، غالبيتهنّ عسكريات، في عملية جديدة لتبادل الأسرى مع موسكو التي قالت من جهتها إنّ كييف أطلقت بموجب هذه الصفقة سراح 100 أسير.

وفي كلمته اليومية قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين إن 96 امراة من الأسيرات اللواتي شملتهن عملية التبادل هن عسكريات، بينهنّ 37 تمّ إجلاؤهن من آزوفستال، وال ـ12 الباقيات هن نساء مدنيات.

وحث الرئيس قواته على أخذ المزيد من الأسرى، قائلا إن ذلك سيسهل إطلاق سراح الجنود المحتجزين لدى روسيا.