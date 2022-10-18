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برهوم: استهداف الاحتلال لأبناء شعبنا حول العالم 'إرهاب منظّم'

برهوم: استهداف الاحتلال لأبناء شعبنا حول العالم 'إرهاب منظّم'
الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية " حماس " فوزي برهوم، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، "إن استهداف الكيان الصهيوني لأبناء شعبنا حول العالم إرهاب منظّم يستوجب إدانة ومحاسبة دولية".

العالم - فلسطين

وأشاد برهوم بجهود الحكومة الماليزية وأجهزتها الأمنية في تحرير المواطن الفلسطيني المختطف من قبل عصابات الموساد الصهيوني.

وقال:"إننا نُقدّر عالياً جهود الحكومة الماليزية وأجهزتها الأمنية، في تحرير المواطن الفلسطيني المختطف من قبل عصابات الموساد الصهيوني، التي انتهكت سيادة الأراضي الماليزية، في محاولة منها للعبث بأمنها واستقرارها وسلامة ضيوفها الآمنين على أراضيها.

وأضاف أنَّنا أمام هذا التغوّل الصهيوني في استهداف أمن وسيادة ماليزيا الشقيقة، التي تعدّ موئلاً لطلبة العلم والمعرفة من جميع أنحاء العالم، لنطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة وتجريم هذه الممارسات الاحتلالية المُمنهجة للكيان الصهيوني، التي تنتهك سيادة الدول، وتعبث بأمن وسلامة أبناء شعبنا الفلسطيني، والعمل بكل مسؤولية لتقديم قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، لمحاسبتهم على إجرامهم بحقّ شعبنا، داخل فلسطين وخارجها.

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