تدشين النظام البديل عن سويفت بين ايران وروسيا قريبا

العالم- ايران

وخلال حديثه في اجتماع الناشطين الاقتصاديين من جمهورية باشكيرستان الروسية وايران والذي عقد في غرفة تجارة طهران، بهدف دراسة فرصة التعاون الثنائي، أشار رستم جيغانشين الى عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وروسيا الاسبوع القادم في موسكو، وقال: سيتم اتخاذ قرارات مهمة في هذا الاجتماع لإطلاق النظام البديل عن سويفت بين ايران وروسيا، وفي حال التوصل الى الاتفاق النهائي بهذا الشأن بين البلدين، سيتم تدشين هذا النظام للتبادل المالي بين ايران وروسيا خلال الشهرين او الثلاثة المقبلة.

وخلال الاجتماع، قال رئيس لجنة الزراعة والصناعات التحويلية، كاوه زركران: ان حجم المعاملات التجارية بين ايران وروسيا تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية من 285 مليون دولار لتصل الى 570 مليون دولار، وارتفع الاستيراد الايراني من روسيا من 680 مليون دولار ليصل الى 1.6 مليار دولار.

ولفت الى ان احدى العقبات امام تنمية العلاقات التجارية بين البلدين، تعود الى انعدام البنى التحتية اللازمة في النقل بين الجانبين، مضيفا ان المنتجات الغذائية الايرانية تحظى بالجودة المناسبة وتنافس المنتجات الاوروبية وسائر الدول الاخرى في السوق الروسية، وفي المقابل فإن لدى الشركات الايرانية الاستعداد لتوفير الاحتياجات الايرانية من السلع الاساسية من روسيا وجمهورياتها ذات الحكم الذاتي.

كما أعلن زركران استعداد الشركات الايرانية للقيام بالاستزراع الخارجي بمساحة ألف هكتار من الاراضي الزراعية في جمهورية باشكيرستان الروسية.