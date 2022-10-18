الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٣:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

تدشين النظام البديل عن سويفت بين ايران وروسيا قريبا

تدشين النظام البديل عن سويفت بين ايران وروسيا قريبا
الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلن المندوب التجاري الروسي في ايران، انه سيتم اتخاذ قرارات مهمة لإطلاق النظام البديل عن سويفت بين ايران وروسيا خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وفي حال التوصل الى الاتفاق، سيتم تدشين هذا النظام قريبا.

العالم- ايران

وخلال حديثه في اجتماع الناشطين الاقتصاديين من جمهورية باشكيرستان الروسية وايران والذي عقد في غرفة تجارة طهران، بهدف دراسة فرصة التعاون الثنائي، أشار رستم جيغانشين الى عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وروسيا الاسبوع القادم في موسكو، وقال: سيتم اتخاذ قرارات مهمة في هذا الاجتماع لإطلاق النظام البديل عن سويفت بين ايران وروسيا، وفي حال التوصل الى الاتفاق النهائي بهذا الشأن بين البلدين، سيتم تدشين هذا النظام للتبادل المالي بين ايران وروسيا خلال الشهرين او الثلاثة المقبلة.

وخلال الاجتماع، قال رئيس لجنة الزراعة والصناعات التحويلية، كاوه زركران: ان حجم المعاملات التجارية بين ايران وروسيا تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية من 285 مليون دولار لتصل الى 570 مليون دولار، وارتفع الاستيراد الايراني من روسيا من 680 مليون دولار ليصل الى 1.6 مليار دولار.

ولفت الى ان احدى العقبات امام تنمية العلاقات التجارية بين البلدين، تعود الى انعدام البنى التحتية اللازمة في النقل بين الجانبين، مضيفا ان المنتجات الغذائية الايرانية تحظى بالجودة المناسبة وتنافس المنتجات الاوروبية وسائر الدول الاخرى في السوق الروسية، وفي المقابل فإن لدى الشركات الايرانية الاستعداد لتوفير الاحتياجات الايرانية من السلع الاساسية من روسيا وجمهورياتها ذات الحكم الذاتي.

كما أعلن زركران استعداد الشركات الايرانية للقيام بالاستزراع الخارجي بمساحة ألف هكتار من الاراضي الزراعية في جمهورية باشكيرستان الروسية.

روابط ذات صلة

دبلوماسي ايراني: طهران وموسكو توصلتا لنظام بديل لـ "سويفت" للتبادل المالي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تدشين النظام البديل عن سويفت بين ايران وروسيا قريبا

كنعاني: الأفراج عن 5 ايرانيين من طاقم الطائرة الفنزويلية المحتجزة في الأرجنتين

الرئيس العراقي يلتقي مع السفيرة الامريكية.. ماذا جرى بينهما؟

مصر تصدر قرارا بشأن الإخوان والقرضاوي بعد وفاته

المغرب بصدد إنشاء مصنعي طائرات مسيرة تصنعها 'إسرائيل'

قائد حرس الحدود: الامن المستدام مستتب في حدود البلاد