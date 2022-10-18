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تركيا تكشف هوية المتهمين بتخريب خط نقل الغاز الروسي

تركيا تكشف هوية المتهمين بتخريب خط نقل الغاز الروسي
الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن الأشخاص الذين تم اعتقالهم من طرف روسيا، خلال محاولتهم تخريب خطّ نقل الغاز الروسي إلى تركيا، هم مواطنون أوكرانيون.

العالم - تركيا

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن الأشخاص الذين تم اعتقالهم من طرف روسيا، خلال محاولتهم تخريب خطّ نقل الغاز الروسي إلى تركيا، هم مواطنون أوكرانيون.

وأضاف قالن: "الأشخاص الذين تم اعتقالهم من طرف روسيا، هم مواطنون أوكرانيون بحسب ما علمنا من الجانب الروسي خلال اللقاء في أستانا، وكان عددهم 4 أو 5 أشخاص، وكانوا يحاولون تخريب أحد مخارج الخط من الطرف الروسي، أي بمنطقة قريبة من روسيا، وليس في البحر الأسود أو بمنطقة قريبة من تركيا".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره التركي رجب طيب أردوغان أن تخريب خط أنابيب غاز "السيل الشمالي" عمل من أعمال الإرهاب الدولي.

كما أكد بوتين في لقاء سابق، أن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا تجري بشكل كامل، وأن انقرة هي الشريك الأكثر موثوقية.

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