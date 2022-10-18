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مظاهرات واضراب عام في فرنسا وليزا تراس تتمسك بمنصبها

مظاهرات واضراب عام في فرنسا وليزا تراس تتمسك بمنصبها
الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

بحث برنامج "بانوراما" في ملفه الأول لهذه الليلة.. انطلقت تظاهرات حاشدة في شوارع العاصمة الفرنسية باريس بعد دعوات النقابات العمالية الكبرى في البلاد للمطالبة بزيادة الرواتب واحتجاجا على الاوضاع الاقتصادية المتردية.

العالم - بانوراما

وكانت المفاوضات بين النقابات والحكومة قد وصلت إلى طريق مسدود بسبب إضرابات العاملين في مستودعات النفط، ما أدى لحدوث أزمة وقود حادة.

وفي ملفه الثاني سيتناول: أعراب رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عن أسفها لأخطاء ارتكبتها في الملف الاقتصادي، مؤكدة تمسكها بمنصبها.

وجاءت تصريحات تراس بعد أن تراجعت الحكومة عن كل إجراءاتها لخفض الضرائب التي تعتمد في تمويلها على الديون في ظل محاولات لاعضاء حزبها المحافظين العمل على اقالتها.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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مظاهرات واضراب عام في فرنسا وليزا تراس تتمسك بمنصبها