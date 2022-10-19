القائم بالاعمال الإيراني في لندن يرد بحزم على الاتهامات الباطلة للسفير الألماني

العالم - أوروبا

ونشر مهدي حسيني متين رسالة على تويتر مساء الثلاثاء المح فيها الى تاريخ الجرائم الألمانية، وكتب: كيف يمكن لهذا البلد بذلك الماضي ان يتحدث عن معاقبة شعب حضاري.

ووصف اتهامات الجانب الألماني بوجود تعاون تسليحي بين إيران وروسيا في حرب أوكرانيا بأنها لا أساس لها من الصحة ، واوضح بأن العلاقات الخارجية المشروعة لإيران مع الدول الأخرى لا علاقة لها بالآخرين.

وأكد القائم بأعمال السفارة الايرانية في لندن: يجب أن تخجل برلين من سلوكها الماضي وعدم الامتثال لالتزامات الاتفاق النووي ونهجها المنافق.

وكان سفير المانيا في لندن ميجيل بيرغر قد كرر المزاعم حول إرسال طائرات بدون طيار إيرانية إلى روسيا من خلال نشر تغريدة وكتب: يجب أن تواجه إيران المزيد من العقوبات لمساعدة روسيا على إثارة الرعب بين المدنيين في أوكرانيا بطائرات مسيرة انتحارية.

وزعم أن التقارير التي تفيد ايضا باحتمال قيام إيران ببيع صواريخ لروسيا تبعث على القلق.

يذكر ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ومنذ بداية الحرب بين روسيا واوكرانيا اعلنت على الدوام سياستها المبدئية والواضحة المبنية على الحياد النشط ومعارضة الحرب وضرورة الحل والتسوية السياسية للخلافات بين الطرفين، الا ان الاطراف الغربية بارسالها الاسلحة الى اوكرانيا على نطاق واسع تؤجج نيران حرب اشعلتها هي نفسها.