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ایران تدین ممارسة أی أعمال العنف ضد مقراتها الدبلوماسية والقنصلية في أوروبا

ایران تدین ممارسة أی أعمال العنف ضد مقراتها الدبلوماسية والقنصلية في أوروبا
الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

 أدانت سفيرة ومساعدة ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائمة في منظمة الأمم المتحدة "زهرا ارشادي"، ممارسة أی أعمال العنف ضد المقرات الدبلوماسية والقنصلية للجمهورية الإسلامية الایرانیة في أوروبا في اعقاب الاحداث الاخيرة داعیة الحكومات الأجنبية وسفاراتها في طهران إلی عدم التدخل في شؤون إيران الداخلية.

العالم - ايران

وأكدت "زهرا ارشادي" في كلمة ألقتها في اجتماع اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن ارتكاب أعمال العنف ضد الدبلوماسيين والمراكز الدبلوماسية والقنصلية الإيرانية في أوروبا في اعقاب الاحداث الاخيرة كانت ذات أبعاد واسعة وغير مسبوقة، مما يؤشر علی أن هذه الأعمال نُظمت في إبعااد اوسع ضد إيران.

وصرحت أن ایران بذلت قصارى جهدها لتوفیر بيئة آمنة وسلمية مع كافة التسهيلات والامکانیات للدبلوماسيين والمقرات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية في أراضيها لکنه في أعقاب الأحداث الأخيرة في إيران، تعرض عدد من المراكز الدبلوماسية الإيرانية في بعض الدول الأوروبية ، بما في ذلك الدنمارك والنرويج وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا وبلغاريا وهولندا وإيطاليا والسويد لاعتداءات واقتحامات.

وأكدت أن الجمهورية الإسلامية الایرانیة تدين ارتكاب الأعمال العنيفة ضد مقراتها الدبلوماسية والقنصلية ودبلوماسييها، وتقصير الشرطة بهذه الدول وإهمالها في مواجهة المعتدين على السفارات.

وشجبت بشدة جميع الاجراءات العنيفة ضد أماكن الدبلوماسية والقنصلية في تيرانا يوم (8 سبتمبر 2022) من قبل قوات الشرطة الألبانية والدخول الى هذه الأماكن دون إذن من السلطات الإيرانية المختصة بعد قطع العلاقات الدبلوماسية الثنائية من جانب واحد من قبل الحكومة الألبانية يوم (7 سبتمبر 2022).

وقالت إن ایران تعرب عن قلقها إزاء محاولات غير قانونیة لبعض الدول لاستغلال الحصانات الدبلوماسية للقيام بعمليات سرية في بلادنا.

ودعت الدول إلی الإلتزام بتعهداتها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 کما دعت أعضاء المقرات الأجنبية ودولهم إلی احترام قوانين وأنظمة إيران كدولة مضيفة والکف عن التدخل في شؤونها الداخلية.

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