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باحث سياسي يرجح ان يتم تشكيل الحكومة العراقية خلال اسبوعين

الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

اعتبر الباحث السياسي محمد مرتضى ان الطريق في العراق اصبح سالكا امام تشكيل الحكومة الجديدة خلال 10 ايام او اسبوعين، وذلك على اساس الاجواء التي تلت الانفراجة السياسية التي حدثت خلال الاسبوع الماضي بانتخاب رئيس للجمهورية وآخر للوزراء.

العالم - خاص بالعالم

وقال مرتضى في حوار مع قناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": لاشك بان المشهد منذ الانتخابات البرلمانية الاخيرة كان مشهدا معقدا، وما حصل سواء في السياسة او على الارض في الشارع من تظاهرات او حراك وغيرها، كنا امام معضلة حقيقية، ينبغي انتخاب رئيس للجمهورية ينبغي تكليف شخص محدد بتشكيل الحكومة وكل هذه الامور تأخرت.

واضاف: يبدو اننا شهدنا في الثلاثة اشهر الماضية حراكا جديدا ادى الى نوع من التفاهمات الجديدة، وازيلت العقبات حول موضوع رئاسة الجمهورية وتم اختيار شخصية، ازيلت العقبات حول شخصية رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وشاهدنا الان المرحلة الاولى من هذه التفاهمات عن طريق انتخاب رئيس وشهدنا المرحلة الثانية وهي تكليف رئيس للحكومة.

وتابع مرتضى: يبدو ان الامور سالكة بعدها والمشهد السياسي تعدل في تركيبته وتحالفاته وفي اتفاقاته، ربما دستوريا له مهلة محددة وهي فترة شهر، لكن اعتقد ان الاجواء توحي، ما لم تحصل تدخلات معينة، بأن الطريق سالك امام تشكيل الحكومة خلال 10 ايام او اسبوعين.

واشار الى ان هذا النوع من الملفات الداخلية يحتاج، كما في كل دول العالم الى توافق، فإن فئة واحدة لا تستطيع، خاصة في تركيبة العراق سياسيا وطائفيا والتركيبة العشائرية وعوامل متعددة اخرى اضافة الى موضوع الفاعل الاقليمي او الدولي.

وقال مرتضى: من هنا تجد نفسك تلقائيا تعود الى التيار الصدري، صحيح انه اخذ موقفا بأنه لن يشارك في الحكومة، وصحيح خلال هذه الفترة من التعقيدات، لكن اعتقد حتى مع عدم قبول التيار الصدري المشاركة في الحكومة انا اعتقد ان الاتجاه عند الائتلاف الذي اتى بالسوداني سيأخذ بعين الاعتبار بعض الهواجس الصدرية، نعم قد لا يأتي بأشخاص من التيار لكنه قد يأتي بأشخاص قريبة من التيار وتلبي بعض مطالبه وتزيل بعض الهواجس عنده.

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باحث سياسي يرجح ان يتم تشكيل الحكومة العراقية خلال اسبوعين

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