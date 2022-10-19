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السعودية وزمن استجداء الهدنة

الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

رفضت صنعاء الانخراط في هدنة مع دول العدوان، وأصبحت دول العدوان هي التي تستجدي الهدنة بعدما ذاقت هي مرارة استمرار العدوان ضد الشعب اليمني.

العالم - انقلاب الصورة

لكن وسائل اعلام عربية حاولت قلب الحقائق وتسويق القضية وفق ما يحلو لدول العدوان.

فقناة العربية قالت: انتهت رسمياً الهدنة الأممية في اليمن دون تمديد مع تعنت المليشيات الحوثية ورفضها واجهاضها لكافة المقترحات من أجل انجاح التمديد الثالث لستة أشهر.

وكذلك زعمت ان الهدنة اليمنية والتي تم تمديدها أكثر من مرة اصطدمت مؤخراً بمحاولات ميليشيا الحوثي لابتزاز الحكومة اليمنية عبر مطالب تعزز حكمها وخزينتها المالية فقط.

وسخر المعارض السعودي، عمر الزهراني هذه المواقف قائلاً: صرح محمد بن سلمان (ولي العهد السعودي) قبل مدة طويلة: اننا لدينا اللوجستيكس، ولدينا النفس الطويل والامكانات والامدادات والوقت في صالحنا ونستطيع ان نجتثهم.. واليوم يريد ان يستمر في الهدنة وأصبح يتوسل بالحوثي كي يتوقف عن الحرب ويستجدي الهدنة وأصبح الحوثيين هم الذين يتحكمون بالهدنة وسوف يسجل التاريخ انه كانت هناك جماعة سخرت من بلاد السعودية".

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