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قائد الثورة الاسلامية: العدو يحاول ان يبالغ في نقاط ضعفنا ويغطي على نقاط قوتنا ويجب ألا ندع ولا نساعد العدو في هذا المجال

الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٤٠ بتوقيت غرينتش

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