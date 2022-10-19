مواجهات مع العدو الصهيوني شمال شرق جنين عقب استشهاد التميمي

العالم-فلسطين

وانطلقت التظاهرة من وسط مدينة جنين، وجابت شوارع المخيم والمدينة، وصولا إلى حاجز الجلمة العسكري.

وردد المشاركون الشعارات المنددة بجرائم العدو بحق شعبنا، وآخرها جريمة إعدام الشاب عدي التميمي من مخيم شعفاط المحاصر شرق القدس المحتلة. ودعوا إلى تعزيز الوحدة الوطنية للتصدي لعدوان العدو المتواصل في القدس وجنين ونابلس وغيرها من محافظات الوطن.

وقمعت قوات العدو التظاهرة عند وصولها إلى حاجز الجلمة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلال جنود العدو الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، كثفت قوات العدو من تواجدها العسكري في محيط بلدة يعبد وقريتي رمانة وتعنك وزبوبا في محافظة جنين.