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المصري: محور المقاومة سيكون اقوى بعد عودة العلاقات بين سوريا وحماس

الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

رأى القيادي في حركة فتح الانتفاضة ياسر المصري، إن عودة العلاقات بين سوريا وحركة حماس سوف تساهم في تمتين محور المقاومة.

العالم - خاص بالعالم

أكد المصري، في حديث لبرنامج"مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن سوريا قلبها كبير ويستوعب الجميع، خاصة أن حماس حركة مقاومة، فحكما سوف تستوعبها سوريا، مشيرا إلى أن دمشق لن تقف عند أخطأ الماضي، باعتبار أن المستقبل هو الأساس.

واضح المصري، أن سوريا تجاوزت أخطاء الماضي على أساس قاعدة محور المقاومة، لأن سوريا هي الداعم الأساس لكافة أطراف المحور، مشيرا إلى أن عودة العلاقات بين سوريا وحماس يصب في مصلحة محور المقاومة حيث سيشهد هذا المحور تطورا كبيرا على كافة الأصعدة.

ولفت الى أن حركة حماس ضمن محور المقاومة، ويجب على سوريا ان تبقى في اطار دعم حماس، مشيرا الى أنه يجب تجسير العلاقات بين سوريا وحماس على اساس ان محور المقاومة هو المستفيد الاول والاخير من عودة هذه العلاقة الثنائية.

وأكد المصري أن محور المقاومة يحصد انتصارات مهمة على صعيد القضية الفلسطينية، ولبنان و اليمن، مؤكدا أن مع عودة العلاقات بين سوريا وحركة حماس سيحقق المحور ة انتصارات أكبر في صراعه مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

يشار إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد استقبل أمس الأربعاء وفدا يضم عددا من قادة وممثلي القوى والفصائل الفلسطينية، ويذكر أن العلاقات بين دمشق وحماس عادت بعد قطيعة دامت عشر سنوات.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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