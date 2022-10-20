أبرزعناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022

العالم- الصحافة الإيرانية

- ايران ..

القائد.. النخب العلمية، ثروة إيران ومدعاة فخرها وماء وجهها .

- أرمان امروز ..

رئيس الجمهورية لنظيره الأوكراني .. إيران لديها حوافز لمعارضة الحروب أكثر من أي بلد .

- ابتكار ..

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يشير لإصطدام المفاوضات النووية بطريق مسدود.

- خراسان ..

فشل ذريع للمخابرات الصهيونية .. السلطات الماليزية تفشل مخططا للموساد لإختطاف ناشط فلسطيني.

- جوان ..

بعد إنذارات روسية .. الكيان الصهيوني يوقف إمدادات السلاح لأوكرانيا.

- جمهوري اسلامي ..

الإمارات والكيان الصهيوني يعملان في مخطط مشترك على إقامة قواعد عسكرية بجزر يمنية .

- ارمان ملي ..

تدمير مواقع للعدو الإفتراضي بمسيرات هجومية بمناورات الحرس شمال غربي البلاد.

- رسالت ..

قصف مدفعي كوري شمالي مكثف لمنطقة الحزام البحري العازل بين الكوريتين .

- افكار ..

موسكو تؤكد أنها لم تهدد بإستخدام النووي ضد كييف .

- اطلاعات ..

قائد القوات الروسية في أوكرانيا .. نواجه أوضاعا بالغة الصعوبة بالجنوب.

- كيهان ..

فوضى عارمة تعصف بباريس، والشرطة الفرنسية تشدد من إجراءاتها القمعية ضد المتظاهرين .

- قدس ..

وفد لحركة حماس في دمشق في أول زيارة من نوعها بعد عشر سنوات .

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الخميس

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- كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في الشأن العراقي في مقالها ( مكتسبات معرضة للخطر )...

بعد عام من المخاضات المعقدة التي كادت تؤدي لانزلاق العراق في متاهات بالغة الخطورة على امنه واستقراره ، شهد هذا البلد مؤخرا اول تطور سياسي ايجابي أنعش الآمال بقرب خروجه من الازمة الخانقة التي تعصف به منذ انتهاء الانتخابات البرلمانية. هذا التطور تمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وبتفويض شخصية لتشكيل حكومة جديدة.

( إن هذا التطور الذي يمثل إنجازا كبيرا يواجه تحديات عديدة أخطرها إصرار التيار الصدري على مواقفه ).

فرفض التيار الصدري تكليف محمد شياع السوداني من قبل الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد لتشكيل حكومة جديدة ، هو رفض يطرح في طياته، تلويحا بعرقلة العملية السياسيةعبر العودة لتحشيد الشارع وتصعيد الاجواء واعادة الاوضاع للمربع الاول وتضييع المنجزات والمكتسبات الاخيرة .

جمهوري اسلامي ..

في مقالها ( هزات إرتدادية لزلزال تصريحات عنصرية ) كتبت صحيفة جمهوري اسلامي ..

فجرت التصريحات العنصرية الاخيرة التي ادلى بها المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، عاصفة انتقادات دولية واسعة النطاق، بوريل وصف اوروبا بالحديقة الغناء وباقي العالم بالغابة الوحشية التي تزحف على هذه الحديقة داعيا للتصدي لهذا الزحف المزعوم .

( الإنتقادات الدولية اللاذعة لهذه التصريحات العنصرية دفعت بوريل للإعتذار والقول إن كلامه أسيئ فهمه وإنه لم يقصد أي إساءة )،

الا ان هذا الاعتذار لم يقنع احد في العالم، فما قاله كشف عن رؤية عنصرية بغيظة كامنة حتى في افكار اكبر شخصية دبلوماسية اوروبية، والسؤال الان هو اذا ما كان الدبلوماسي بوريل يفكر بهذه الرؤية العنصرية العدائية فما مدى عدائية التيارات العنصرية المتطرفة المتنامية في اوروبا من نازيين وفاشيين جدد وإلى آخر القائمة ممن وصل بعضها للسلطة ببلدان أوروبية و واقترب من السلطة باخرى ؟

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في تقريرها ( الإمارات والكيان الصهيوني و إيجاد قواعد بجزر يمنية )..

تحدثت تقارير عن تحرك الإمارات والكيان الصهيوني في إطار مخطط مشترك لإيجاد قواعد عسكرية ومراكز تجسس ومراقبة في العديد من الجزر اليمنية المحتلة بالبحر الأحمر.. في هذا السياق يقول "موقع 26 سبتمبر" اليمني..

( المخطط الصهيوني الإماراتي الجديد يستهدف لإيجاد قاعدة عسكرية مشتركة في ثاني أكبر بلدة بجزيرة سقطرى اليمنية ).

وحسب هذا الموقع يبدي المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات تعاونا كاملا في تسهيل تنفيذ هذا المخطط الذي يخدم أهداف الكيان والإمارات في الإشراف على مضيق باب المندب الإستراتيجي .

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها ( غروسي واللعبة المكررة ) ..

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائل غروسي صرح مؤخرا بأن المفاوضالت النووية الخاصة بإحياء الإتفاق النووي تواجه طريقا مسدودا .

( إن غروسي مصر على تجاهل مبدأ حيادية مواقف وسياسات هذه الوكالة لصالح تصعيد الضغوط على إيران خدمة للقوى الغربية ).

ان غروسي دأب على مدى الاشهر الاخيرة على طرح مزاعم غير واقعية بشأن البرنامج النووي الايراني رغم اعترافه والوكالة الدولية بواقع سلميته ، وهي مزاعم تستهدف إلقاء مسؤولية تعثر المفاوضات النووية على عاتق ايران في تعتيم منه على الأسباب الحقيقة التي حالت حتى الآن دون توصل مفاوضات فيينا لنتائج ايجابية نهائية، رغم انه يعرف بأن المشكلة تكمن في رفض امريكا تقديم ضمانات لايران بالغاء الحظر بالكامل وضمانات بشأن عدم انسحاب امريكا من عضوية الإتفاق النووي ثانية .

في حقيقة الامر يتحرك غروسي طبقا لما تمليه الارادة الامريكية الاوروبية متجاهلا مفهوم اسمه الحياد.

ابتكار ..

في تقريرها (خلافات بين الجمهوريين بأمريكا حول أوكرانيا )..

تتسع رقعة الخلافات بين أعضاء الحزب الجمهوري في أمريكا حول موضوع الدعم العسكري والمساعدات المالية الأمريكية لأوكرانيا .

(رئيس الأقلية الجمهورية بالكونغرس "كوين مكارثي" أكد أن الحزب الجمهوري لن يقدم لأوكرانيا صكا على بياض بحالة فوزه بالإنتخابات).

ويرى أن ادارة بايدن قدمت مساعدات أكثر من اللازم لكييف، إلا أن شخصيات جمهورية متنفذة أخرى من بينها السناتور بمجلس الشيوخ " "مايكل مكال" ترى بأن على واشنطن زيادة الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا مقابل روسيا .

وهناك مخاوف جمهورية متزايدة من احتمال حدوث انشقاق في الحزب الجمهوري و ضياع فرصة فوزه في انتخابات الكونغرس النصفية بنوفمبر المقبل وفي الوقت الذي تشير فيه نتائج استطلاع الرأي حتى الآن لاحتمال فوز الجمهوريين في هذه الإنتخابات .