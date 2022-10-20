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الرئيس العراقي يزور ضريح طالباني في السليمانية

الرئيس العراقي يزور ضريح طالباني في السليمانية
الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

زار الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، ضريح رئيس الجمهورية الأسبق جلال طالباني في مدينة السليمانية شمالي البلاد، وتفقد جرحى القوات الأمنية هناك.

العالم - العراق

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي امس الاربعاء إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد والسيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد، وصلا اليوم الأربعاء 19 تشرين الأول 2022 إلى مدينة السليمانية".

وأضاف البيان، أن "الرئيس وعقيلته زارا ضريح رئيس الجمهورية الأسبق جلال طالباني ووضعا إكليلاً من الزهور على قبره، كما زار كلاهما قبر الأديب والروائي المعروف إبراهيم أحمد ووضعا اكليلًا من الزهور".

وأشار إلى أن "الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد برفقة السيدة الأولى، تفقّدا جرحى القوات الأمنية في مدينة السليمانية الذين أصيبوا بانفجار عبوّة ناسفة أثناء تأديتهم الواجب لملاحقة فلول الإرهاب، وأعربا عن امنياتهم للمصابين بالشفاء العاجل، وعبّرا عن تعازيهم الحارة لذوي أحد أفراد القوات الأمنية الذي استشهد في الحادث الأليم اليوم".

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