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اللواء حسين سلامي: مهمتنا هي مراقبة تفكير العدو ونواياه وسياساته واستراتيجيته ونرصد حجم ومستوى وأفق رؤية العدو في كل لحظة

الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٥٢ بتوقيت غرينتش

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