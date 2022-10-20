الشهيد "عدي التميمي" أيقونة جديدة للمقاومين الفلسطينيين

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وتفاعل المغردون بشدة مع وسم #عدي_البطل و#عدي_التميمي فور الإعلان عن استشهاد الشاب الذي أثبت عجز منظومة الاحتلال الأمنية.

وجاءت عملية "معاليه أدوميم" التي أصاب فيها الشهيد التميمي، حارس مستوطنة، بجراح، بعد 12 يوما من عمليته الأولى على حاجز "شعفاط" التي نفذها من نقطة صفر وأدت إلى مقتل مجندة وإصابة آخرين.

وتداول نشطاء، صورة لوصية الشهيد التميمي التي كتبها أثناء مطاردته عقب تنفيذه عملية حاجز "شعفاط"، وقال: "أعلم أني سأستشهد عاجلا أم آجلا، وأعلم أنني لم أحرر فلسطين بالعملية، ولكن نفذتها وأنا أضع هدفاً أمامي، أن تحرك العملية مئات الشبان ليحملوا البنادق من بعدي".

وتفاعل آلاف الإعلاميين والنشطاء المشهورين مع مشهد اشتباك واستشهاد التميمي مع قوات الاحتلال، إذ وصفوه بأنه "أسطورة" جسدت الجيل الفلسطيني القادم، الذي يدافع عن أرضه ومقدساته أمام إجرام المحتل "الإسرائيلي".

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الكاتب الصحفي الفلسطيني أيمن الرفاتي، كتب عبر فيسبوك: "على مدار 10 أيام أرادوا اغلاق الحساب مع عدي التميمي، فأتاهم بدفتر دينهم المتراكم وقذفه في وجههم". وأضاف الرفاتي: "عدي ثأر لعرض المسلمين، عدى مرغ الجيش بعملية شعفاط وانسحب وهم عاجزون، عدي أثبت عجز منظومتهم الأمنية، فلم يستطيعوا اعتقاله، عدي عاد لهم من جديد في عملية جديدة، عدي قاتل حتى الرمق الأخير، عدي تجسيد للجيل الجديد .. للمرحلة الجديدة التي يخشاها العدو".

وغرد المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي عبر تويتر:"البطل الفلسطيني عدي التميمي، ظل يقاتل بمسدسه حتى آخر شهقةٍ وطلقة وفعله يصدح: "لا تمُت قبل أن تكون نداً"، مضيفًا: "استشهد عدي بعد أن قام بواجبه تجاه وطنه، رحمه الله وتقبله شهيدا عزيزا هنيئا لك الشهادة".

فيما عقبت الإعلامية اللبنانية لانا مدور: "الفرق بين ابن الأرض ومن يحتلها، أن الأول يموت لأجلها، والثاني يَقتُل ليبقى حيّاً، عدي التميمي البطل المشتبك حتى آخر ذرّة نفس، حتى آخر طلقة! هذا الفيديو سيدخل التاريخ".



وأشاد الإعلامي القطري جابر الحرمي بشجاعة التميمي، وقال: "واجه الاحتلال في المرة الأولى من مسافة صفر، فأردى منهم قتلى وجرحى، ولم يستطع الاحتلال بقواته وفرقه أن يصلوا إليه، فخرج هو إليهم بعد 10 أيام حاملا مسدسا ليواجه به الاحتلال مُقبلا غير مُدبر. وقال الحرمي، "إنه البطل عدي التميمي ابن شعفاط ابن فلسطين الذي استشهد بكل شموخ وعزة".





الكاتب الفلسطيني "رضوان الاخرس" قال: رغم الرصاصات التي أصابته ظل يقاتل حتى النفس الأخير.. إنه مشهد للتاريخ إنه موقف تهتز له الأبدان، هذا #عدي_التميمي لحظة اشتباكه مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في #القدس قبل قليل وهذه عمليته الثانية بعد #عملية_شعفاط التي نفذها قبل 10 أيام.

الإعلامي المصري "أحمد منصور" نشر فيديو عملية "معاليه أدوميم"، وعلّق: "بعد فشل جيش الاحتلال طيلة 10 أيام بكل ما يملك من امكانيات فى القبض عليه خرج الأسد عدي التميمي من عرينه ليواجه جنود الاحتلال بشجاعة متناهية ويظل يقاتل مقبلا غير مدبر فى بطولة نادرة نشرها الاسرائيليون تأكيدًا لمقتله لكن نشرها جاء تأكيدًا وتشريفا لبطولته التي سيخلدها التاريخ للأبد".

كما غرد الكاتب الصحفي شادي أبو صبحة في تويتر: "ظنوا أن حصونهم تحميهم، ولم يعلموا أنهم لا يطيقون قراره، ظنّوا أنّهم يطاردونه فكان هو من يطاردهم ليطردهم؛ واجههم في موقعتين مقبلًا غير مُدبرٍ؛ هزمهم في الأولى وفاز في الثانية، قاتلهم حتى الرمق الأخير".





وقال الباحث في الشأن الفلسطيني عزيز المصري في حسابه فيسبوك: "قبل أسبوع نفذ عدي التميمي عملية حاجز شعفاط، فحوصر مخيم شعفاط في محاولة لاعتقاله أو اغتياله وفرض عقاب جماعي على الأهالي، وفشل الحصار". وأضاف المصري: " فاجأهم بعملية جديدة في معاليه ادوميم وارتقي شهيدا دون أن يعطي الصهيوني امتياز إلقاء القبض عليه، فذهب بكامل إرادته لتكملة مشواره". وتابع: إن تختبئ من أسبوع إلى عشرة أيام في منطقة خاضعة للأمن الإسرائيلي بالكامل فهذا بحد ذاته إعجاز وضربة لكل منظومة الأمن الصهيونية.





وكتبت الصحفية فاطمة عاشور: مفهوم الحق والمقاومة وحب الوطن والدفاع عنه يكرسها الفلسطيني كل لحظة وكل يوم، الخوف ما بعرف لهم طريق والله قوة المقاوم الفلسطيني لازم تدرس في مواجهه الموت ببساله منقطعه النظير. وأضافت: كل يوم شهيد وأسير وجريح وقياداتنا الي قاعدين على قلوبنا لا حس ولا خبر كل واحد فيهم هما مصلحته فقط والله بنتستحق حكام أفضل من هدول ألف مرة.





وأكد الناشط زكريا بكر أن الشهيد التميمي ابن القدس حطم كذبة "أسطورة المخابرات الصهيونية"، وقال: "هو (الشهيد التميمي) صاحب الارض وهم عابرون (الاحتلال)".

أما الناشط حمزة أبو محمد فكتب في حسابه، رجال بحجم الجبال، تفرجوا على البطل وارفعوا رأسكم، عدي التميمي هو من قرر متى وكيف تنتهي المعركة وكان صاحب الكف الأول والأخير.





وفشلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، طوال الأيام الماضية عقب عملية حاجز "شعفاط"، في الوصول للتميمي أو اعتقاله، رغم اقتحام مخيم شعفاط وحصاره واقتحام عشرات المنازل. وحظي التميمي باحتضان وتضامن شعبي واسع حيث أقدم عشرات الشبان على حلق رؤوسهم وتكرار اسم عدي لتضليل الاحتلال. وعقب عملية "معاليه أدوميم"، سلط الإعلام العبري، الضوء على الفشل الأمني الذريع للاحتلال ومنظومته الأمنية، في الوصول إلى المشتبك المطارد عدي التميمي، قبل تنفيذه العملية الثانية.



