أمير عبداللهيان في يريفان: نعارض تواجد الأجانب في المنطقة

العالم- ايران

جاء ذلك في تصريح صحفي ادلى به امير عبداللهيان فور وصوله الى يريفان اليوم الخميس حيث كان في استقباله نائب وزير خارجية أرمينيا ، منتاسا كان صفربان.

ومن المقرر ان يلتقي وزير الخارجية الايراني مع نظيره الارميني "أرارات ميرزويان" وعددا اخر من المسؤولين في هذا البلد.

وقال أمير عبداللهيان في تصريحه الصحفي: "سننتهز الفرصة في هذه الزيارة للبحث في العلاقات الثنائية المدرجة على جدول أعمال البلدين".

وأضاف: "الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية أرمينيا لديهما العديد من القضايا المشتركة للتعاون ولدينا هواجس مشتركة ايضا ونسعى للوصول الى حلول".

واوضح أمير عبداللهيان انه سيتم في هذه الزيارة والمحادثات التي تجري خلالها، السعي لرسم مسار للتعاون طويل الأمد بين البلدين واضاف: لقد توصلنا بالفعل إلى اتفاق مع وزير الخارجية الأرميني ، وسيتم وضع وثيقة للتعاون طويل الأمد ورسم خارطة طريق لهذا الغرض. نحن ضد تواجد الاجانب في هذه المنطقة سواء في جمهورية اذربيجان او ارمينيا .

واعرب عن سروره لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بأكثر من 43.5 بالمائة مقارنة بالعام السابق، آملا بالمزيد من رفع مستوى التعاون التجاري بين البلدين.

وسيشارك وزير الخارجية الايراني في حفل الافتتاح الرسمي للقنصلية الايرانية العامة في مدينة قابان.

يذكر ان هذه هي الزيارة الأولى لوزير الخارجية الايراني الى أرمينيا بعد توليه هذا المنصب، وكان وزير الخارجية الأرميني قد زار طهران العام الماضي.