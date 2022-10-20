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شاهد.. رسالة الاضراب العام في الضفة الغربية للاحتلال

الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

عم الإضراب الشامل مدن الضفة الغربية تلبية لدعوات وجهتها حركة فتح وقوى وفعاليات وطنية وشبابية حدادا على روح الشهيد عدي التميمي.

العالم - مراسلون

هذا المشهد لشاب فلسطيني قرر ان يقاوم حتى الرصاصة الاخيرة، عدي التميمي استشهد بعد اسبوع ونصف من مطاردة كيان كامل له وقرر ان يطارده فذهب ممتشقا السلاح اتجاهه...الضفة الغربية اعلنت الحداد العام، المحال التجارية اغلقت ابوابها من جنين شمالا الى الخليل جنوبا ، والاحتلال الاسرائيلي كثف من تواجده في نقاط التماس مع الفلسطينيين بهدف قمع اي تحرك احتجاجي في ظل حصار يفرض على مدينة نابلس وعلى غالبية البلدات المحيطة.

وقال سكرتير القوى الوطنية والاسلامية عصام بكر لمراسل قناة العالم الاخبارية: "إن الاضراب اليوم هو رسالة سياسية مهمة وبكل وضوح ودلالة في تاكيد على وحدة الدم والمصير بين أبناء الشعب الواحد رفضا لمحاولات تجزئة الاراضي الفلسطينية".

في كافة المدن الفلسطينية عمت التظاهرات الشعبية دعما للمقاومة الفلسطينية التي اصبحت ممتدة على مساحة الجغرافيا الفلسطينية، التظاهرات تحولت الى اشتباكات في مواقع التماس في بيت لحم الى رام الله مرورا في بلدة دير شرف الى الجنوب من مدينة نابلس والتي ادت الاشتباكات فيها الى اصابة 19.

وقال الناشط السياسي عمر عساف لمراسل العالم: "إن الفسطينيين باضرابهم يوجهون اكثر من رسالة وهي ان الخيار الوحيد للوصل الى الحرية هو خيار المقاومة والمواجهة".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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