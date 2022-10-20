لبنان.. محاولات أجنبية لحرف الإتجاه الوطني لانتخاب رئيس الجمهورية

العالم - مراسلون

مرة جديدة تتقدم الورقة البيضاء على اسم المرشح لرئاسة الجمهورية ميشال معوض، الذي لم تتجاوز اوراق انتخابه الـ40 صوتا.

في جلسة هي الثالثة للمجلس النيابي المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وسط تبايين بين الكتل النيابية حول الصول الى مرشح توافقي يحظى باغلبية الاصوات.

ليصار الى فرط النصاب في الجولة الثانية واعلان موعد رابع في الـ24 من الشهر الجاري مع تعثر يرتبط التوصل حتى اللحظة الى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة وسط تفاؤل باحداث خرق في الاستحقاق الحكومي قبل نهاية عهد رئيس الجمهورية ميشال عون.

الاوساط النيابية اعتبرت ان مرشح ما يسمى بالعارضة لا يمثل التوافق المطلوب بين القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب الذي تعتبره مدخلا اىزاميا لاتمام الاستحقاق الرئاسي.

وفي وقت باتت المهل الدستورية تداهم المشهد اللبناني لم تتوقف التدخلات الخارجية في حرف الاتجاه الوطني عن مساره لتشكل جولات السفير السعودي والتسويق لاسم من فريق الرابع عشر من اذار معوقا اضافيا على الواقع اللبناني المأزوم اقتصاديا بفعل العقوبات الامريكية الظالمة.



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