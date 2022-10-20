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تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما..

رسائل مناورات 'إيران القوية' وإضراب واشتباكات في الضفة الغربية والقدس

رسائل مناورات 'إيران القوية' وإضراب واشتباكات في الضفة الغربية والقدس
الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الأول لهذه الليلة.. اختتام القوات البرية في حرس الثورة الاسلامية مناورات 'ايران القوية' شمال غربي البلاد قرب الحدود مع جمهورية اذربيجان.

العالم - بانوراما

وأكد قائد القوة البرية العميد محمد باكبور أن ايران لن تسمح للكيان الإسرائيلي بامتلاك قواعد عسكرية واستخبارية في دول الجوار.

وفي ملفه الثاني سيتناول: تعميم الإضراب الشامل مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة حدادا على روح الشهيد عدي التميمي الذي سقط في اشتباك مع جنود الاحتلال قرب مستوطنة معاليه ادوميم، وذلك بعد نحو أسبوعين من مطاردته من قبل قوات الاحتلال. وشهدت مدن الضفة اشتباكات أدت الى اصابة عشرات الفلسطينيين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما.. رسائل مناورات 'إيران القوية' وإضراب واشتباكات في الضفة الغربية والقدس