رسائل مناورات 'إيران القوية' وإضراب واشتباكات في الضفة الغربية والقدس

العالم - بانوراما

وأكد قائد القوة البرية العميد محمد باكبور أن ايران لن تسمح للكيان الإسرائيلي بامتلاك قواعد عسكرية واستخبارية في دول الجوار.

وفي ملفه الثاني سيتناول: تعميم الإضراب الشامل مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة حدادا على روح الشهيد عدي التميمي الذي سقط في اشتباك مع جنود الاحتلال قرب مستوطنة معاليه ادوميم، وذلك بعد نحو أسبوعين من مطاردته من قبل قوات الاحتلال. وشهدت مدن الضفة اشتباكات أدت الى اصابة عشرات الفلسطينيين.

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