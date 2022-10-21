الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٥:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

إحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر في شاطئ 'شكا' شمالي لبنان

إحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر في شاطئ 'شكا' شمالي لبنان
الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

احبط الجيش اللبناني عملية تهريب أشخاص عبر البحر في شاطئ شكا شمال لبنان.

العالم _ لبنان

وغرّد الجيش اللبناني اليوم الجمعة عبر حسابه على تويتر: أحبطت قوة من الجيش عملية تهريب أشخاص عبر البحر عند شاطئ بلدة شكا وأوقفت 55 شخصاً من الجنسيات اللبنانية والسورية والعراقية.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (ح.ط.) صاحب المركب المستخدَم في العملية والمواطنَين (خ.ط.) و( أ.ط.) المتورطَين فيها.

وكان مركب لبناني قد غرق على متنه أكثر 150 شخص قبالة شاطئ طرطوس سورية ووصل عدد ضحايا المركب إلى 99 شخصاً.

ووفق أقوال الناجين فإن المركب انطلق من منطقة المنية في طرابلس شمال لبنان منذ الثلاثاء قبل الماضي بقصد الهجرة إلى قبرص، ويحمل أشخاصا من جنسيات عدة، حيث ارتفع عدد ضحايا المركب قبالة ساحل محافظة طرطوس السورية إلى 99 شخصا، وذلك بعد العثور الاثنين الماضي، على جثة جديدة تم تسليمها إلى الهيئة العامة لمستشفى الباسل.

روابط ذات صلة

لبنان... ارتفاع حصيلة ضحايا مركب الموت إلى 99

ارتفاع عدد ضحايا الزورق اللبناني إلى 97 شخصاً

ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب المهاجرين والجيش اللبناني يوقف المسؤول عن عملية التهريب

وزيرا الصحة السوري واللبناني يناقشان سبل التنسيق لنقل ضحايا قارب الموت

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

15 نائبا مستقلا يعلنون تشكيل جبهة معارضة لحكومة السوداني

انتشار وباء الكوليرا بشكل ملحوظ في لبنان

إحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر في شاطئ 'شكا' شمالي لبنان

إندونيسيا مستعدة لتنظيم لقاء بين بوتين وبايدن خلال قمة العشرين

عُمان ترفض فتح مجالها الجوي أمام الطائرات "الإسرائيلية"

تشييع جثمان الشهيد صلاح بريكي+ فیدیو