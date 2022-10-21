سفيرة ايران في الأمم المتحدة: ادعاء الغرب بدعم المرأة الايرانية غير صادق

العالم - إيران

وأكدت زهرا إرشادي، أن الإجراءات القسرية اللاإنسانية والأحادية التي اتخذتها الولايات المتحدة كانت لها عواقب غير مطلوبة وكارثية على حقوق المرأة الإيرانية وان الحظر الجائر واللاإنساني انتك الحقوق المبدئية للمرأة.

وأضافت ارشادي، التي تحدثت الخميس بالتوقيت المحلي في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول موضوع المرأة والسلام والأمن، أن المرأة الإيرانية واعية ومتعلمة ومتفانية ووطنية ومدركة لحقوقها. وهن يعرفن أيضًا كيفية التعاطي مع الحكومة بطريقة بناءة وسلمية للنهوض بحقوقهن. لذلك ننصح الحكومات الغربية بأنها لا تحتاج إلى أوصياء ولا من يتحدث نيابة عنهن.

وأفادت إرشادي بأن الجمهورية الإسلامية اولت منذ تاسيسها اهتمامها دوما بالنهوض بمكانة المراة ثقافيا واجتماعايا واقتصاديا وسياسيا باعتبارها ركيزة أساسية في صنع السياسات والتشريعات والتخطيط الوطني وبالتالي فان المرأة الإيرانية تتمتع بحقوق كاملة في فرص التقدم.

وفي إشارة إلى أهمية تمكين المرأة ، قالت: "التعليم هو مجرد مثال واحد على الأهمية الحيوية لتمكين المرأة" حيث تشكل النساء والفتيات في إيران أكثر من نصف طلاب الجامعات ، وحاليا 73٪ من المختصين في قطاع الطب و49٪ من الأطباء في إيران هم من النساء.

وأكدت إرشادي: إن مثل هذا التقدم الملحوظ أتاح للحكومة أيضًا فرصة تعيين النساء في المناصب الإدارية الرفيعة، وكذلك زيادة الجهود لتحسين المهارات الإدارية والمتخصصة للموظفات ، وصولا الى مشاركة المرأة في صنع القرار وقد ارتفعت حصة المراة في هذا المجال من 13٪ في عام 2017 إلى أكثر من 25٪ في عام 2021.

وأضافت السفيرة ارشادي : لقد أوجدت الجمهورية الإسلامية بيئة تتيح للمرأة الإيرانية أن تمثل بفخر المعتقدات الدينية والوطنية لبلدها على المستوى الدولي في جميع المجالات، بما في ذلك العلوم والرياضة والفن. وان إيران تنمو في هذا المجال والإحصاءات تظهر هذه الحقيقة.