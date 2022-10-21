الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
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الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد بريكي الذي ارتقى برصاص الاحتلال بجنين وتؤكد أن دماء الشهداء ستشعل الانتفاضة وستكتب النصر على العدو المجرم

الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

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