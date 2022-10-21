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تركيا تستعد لإنشاء نقاط عسكرية جديدة على معبري ديربلوط والغزاوية

تركيا تستعد لإنشاء نقاط عسكرية جديدة على معبري ديربلوط والغزاوية
الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

كشفت تنسيقيات المسلحين ان الجيش التركي يستعد لإنشاء نقاط عسكرية جديدة على معبري ديربلوط والغزاوية الذين يربطان منطقة "غصن الزيتون" شمال حلب بمنطقة إدلب وذلك لضبط المنطقة ومنع حدوث تجاوزات أمنية وعسكرية في الفترة القادمة.

العالم- سوريا

واضافت تنسيقيات المسلحين ان الهدف الأساس لتحالف جبهة النصرة مع ما تسمى فرقة الحمزات والعمشات والذي بات يديره أبو ماريا القحطاني و اسمه الحقيقي ميسر علي موسى عبد الله الجبوري الشرعي في جبهة النصرة يتمثل برغبة النصرة بتوسيع نفوذها خارج سوريا، وهو هدف بعيد لطالما أشار إليه أبو محمد الجولاني (أحمد حسين الشرع) عبر خطاباته.

وتؤكد المصادر أن الهيئة تجهز حاليا المئات من المقاتلين من جنسيات متعددة بهدف ارسالهم إلى معسكرات تشرف عليها تركيا، ومنها معسكر اليرموك على أن هؤلاء هم من عناصر (فرقة الحمزة، سليمان شاه، أحرار الشام) وذلك من خلال عملية تبديل المرتزقة السوريين في ليبيا والتي تتم عبر تركيا وينقلون جواً من مطار اسطنبول إلى مطار بنغازي على دفعات.

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