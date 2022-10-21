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مراسل العالم: محافظ حضرموت يؤكد وقف ضخ النفط من شركة بترومسيلة الى ميناء الضبة وانسحاب السفينة " نيسوس" 12 ميلا خارج المياه الاقليمية

الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

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