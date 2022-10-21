وزير دفاع بريطاني يدعم ترشّح 'جونسون' لرئاسة الوزراء

العالم- أوروبا

وقال والاس في تغريدة له على موقع "تويتر": "أود أن أعلن رسمياً أنني لن أطرح إسمي كمرشح، إنه شرف لي أن أكون وزيراً للدفاع في المملكة المتحدة".

ووفقاً لقناة "سكاي نيوز"، فإنّ والاس أشار إلى أنه على الأرجح "سيدعم رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، لهذا المنصب".

وفي سياق متصل، أطلقت الوزيرة البريطانية بيني موردنت، اليوم الجمعة، حملتها لخلافة ليز تراس في رئاسة الوزراء، لتصبح أول نائب من حزب المحافظين تعلن خوض السباق.

وقالت موردنت عبر "تويتر": "أنا أترشح لأكون زعيمة حزب المحافظين ورئيسة وزرائكم.. لتوحيد بلدنا والوفاء بتعهداتنا والفوز في الانتخابات العامة المقبلة".