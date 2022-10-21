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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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مراسل العالم: محافظ حضرموت يؤكد وقف ضخ النفط من شركة بترومسيلة الى ميناء الضبة وانسحاب السفينة " نيسوس" 12 ميلا خارج المياه الاقليمية
مراسل العالم: محافظ حضرموت المعين من الحكومة الموالية للعدوان مبخوت بن ماضي يقر بتعرض ميناء الضبة النفطي لهجوم بطائرتين مسيرتين
متحدث القوات المسلحة اليمنية: بيان هام خلال الساعات القادمة للإعلان عن عملية عسكرية نوعية
مراسلة العالم: منظمات مدنية تونسية ترفض في بيان المقاربات الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية في البلاد
البحرية الإيرانية تعلن عن توقيفها زورقين أمريكيين مسيرين في عملية مرافقة أمنية بمياه البحر الأحمر
الهلال الأحمر الفلسطيني: 78 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في بيت فوريك وحوارة وبورين بنابلس في الضفة الغربية
شبكة الميادين: مسار الحظر يتناقض مع أبسط قواعد الإعلام المهني واحترام الحريات الصحافية ولا يعبّر سوى عن الضعف وليس عن القوة
شبكة الميادين الإعلامية تعلن تضامنها مع التلفزيون الإيراني ومراسليه وجميع العاملين في الحقل الإعلامي في إيران
شبكة الميادين الإعلامية: ننظر ببالغ الاستغراب والريبة لقرار السلطات الكندية فرض حظر على وسائل إعلام إيرانية وصحافيين بحجج مختلفة وواهية
مراسل العالم: مصادر تؤكد مغادرة سفينة نفطية تحمل اسم Nissos ميناء الضبة النفطي بعد الانفجارات ومصادر تتحدث عن اغلاق الميناء بشكل كامل
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 21-10-2022
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الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.