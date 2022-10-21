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نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 21-10-2022

الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

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