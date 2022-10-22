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أيقونات فلسطينية تصيب الاحتلال بحالة وجع وهيستيريا

السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

أكد القيادي في حركة المجاهدين، د.نائل ابوعودة ان الشهيد عدي التميمي جعل الاحتلال الاسرائيلي يعيش حالة من التخبط والصرع.

العالم - خاص بالعالم

وقال أبوعودة في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية الاشتباك المستمر مع الاحتلال في الضفة المحتلة أظهر أيقونات فلسطينية في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

وأوضح ان الأيقونات الفلسطينية، عدي التميمي وقبله حمارشة وقبله رعد خازن وقبله اغبارية وقبله ابوالقيعان وغيرهم ثبتت معادلة جديدة في قاعدة الاشتباك مع الاحتلال.

وأكد ابوعودة ان طبيعة عمليات الفدائي عدي التميمي أوجدت تحول وتطور نوعي في طريقة ايلام العدو المحتل الذي طالما تغول في دماء أبناء الفسلطينيين.

وقال القيادي في حركة المجاهدين ان الاحتلال، أصبح يعيش حالة من هيستيريا والتخبط والصرع بعد عملية عدي التميمي، فقد كان الاحتلال يحاول تصدير أزماته الداخلية علی حساب الدماء الفلسطينية وجعلها بازار انتخابي قبل بدء الانتخابات في الاراضي المحتلة واذا به يواجه ايقونات فلسطينية تقلب المعادلة.

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