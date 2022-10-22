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حماس : سنواصل تطوير علاقتنا مع سوريا

حماس : سنواصل تطوير علاقتنا مع سوريا
السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

قالت حركة المقاومة الاسلامية “حماس”، السبت، إنها ستواصل تطوير علاقتها التي استأنفتها مؤخرا، مع سوريا بعد قطيعة دامت لأكثر من 10 سنوات.

العالم - فلسطين

وأضاف حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، في بيان “تعزيز هذه العلاقة يأتي لتصليب قدرتنا كأمة على مواجهة العدوان (الإسرائيلي) المُتصاعد”.

والأربعاء، عقدت وفود من الفصائل الفلسطينية، على رأسها حركة حماس، لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق، وصفته “حماس” بـ”التاريخي”.

وأدان قاسم “العدوان الإسرائيلي الذي استهدف أراضٍ سورية”. وقال “هذه الغارات جريمة ضد أمتنا وامتداد لعمليات القتل والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني”.

واعتبر أن “توسيع العدو الصهيوني لعدوانه في المنطقة يهدف للضغط على القوى الحية في الأمة لمنعها من التضامن مع القضية الفلسطينية”. وأشار إلى أن الرد الأنسب على العدوان الإسرائيلي تتمثل في “المواجهة الموحّدة”.

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