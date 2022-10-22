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حماس تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا وتدعو للمواجهة الموحدة

حماس تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا وتدعو للمواجهة الموحدة
السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

أدان المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، العدوان الإسرائيلي الجديد الذي استهدف أراضٍ سورية ليلة أمس.

العالم - سوريا

وقال قاسم : “هذه الغارات جريمة ضد أمتنا وامتداد لعمليات القتل والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني”.

وأردف “توسيع العدو الصهيوني لعدوانه في المنطقة يهدف للضغط على القوى الحية في الأمة لمنعها من التضامن مع القضية الفلسطينية”.

وأشار إلى أن الرد الأنسب على العدوان الإسرائيلي تتمثل في “المواجهة الموحّدة”.

والجمعة، نقلت وكالة أنباء “سانا” عن مصدر عسكري لم تسمه، أن “العدو الإسرائيلي نفذ مساء، عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق”.

وأضاف المصدر، أنه “تم التصدي لصواريخ العدوان وتم إسقاط معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات” دون تفاصيل إضافية.

ولم يصدر تعليق من الجانب الإسرائيلي .

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حماس تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا وتدعو للمواجهة الموحدة

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