امير عبداللهيان يغادر يريفان عائدا الى طهران

العالم - ايران

وكان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان قد بدا بعد ظهر يوم الخميس المنصرم زيارة ليريفان على راس وفد رفيع المستوى حيث حظي في مطار العاصمة باستقبال مساعد وزير الخارجية الارميني مناتساكان صفريان .

وكان لقاء المسؤولين الارمينين والتباحث معهم حول القضايا الثنائية والاقليمية وعقد مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الارميني وافتتاح اول قنصلية عامة للجمهورية الاسلامية الايرانية في قابان بارمينيا وتفقد مدرسة الايرانيين في يريفان ولقاء الرعايا الايرانيين المقيمين هناك من اهم برامج وزير الخارجية الايراني في زيارته الى ارمينيا.