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الهجرة العراقیة تحصي العوائل العائدة من مخيم الهول السوري

الهجرة العراقیة تحصي العوائل العائدة من مخيم الهول السوري
السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، اليوم السبت، إتمام عودة 925 عائلة من مخيم الهول السوري، فيما أكدت أن عمليات إعادة تأهيل العائدين مستمرة بنجاح وبمشاركة 11 منظمة.

العالم - العراق

وقال وكيل الوزارة، كريم النوري، إن "عدد العوائل العائدة من مخيم الهول لغاية الآن بلغ 925 عائلة وصلت إلى مدينة الموصل"، لافتاً إلى أنه "بحدود 80% تقريباً من هذه العوائل عادت إلى ديارها بعد إتمام عملية تأهيلهم بمشاركة أكثر من 11 منظمة"لإ حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف النوري، أنه "قبل أيام عدة وصلت 158 عائلة من مخيم الهول، أي ما يقدر بـ (650) شخصاً"، مردفاً بالقول "وجدنا نجاحاً سريعاً في قضية التأقلم مع الواقع الجديد، مما دعانا إلى إعادتهم بعد مشاورات واتفاقات ومناقشات مع أهالي المنطقة ليطمئنوا من عودتهم".

وأكد، "عدم حصول إي خرق في المناطق التي عادت إليها العوائل القادمة من مخيم الهول"، مبيناً أن "مسألة العودة هي طوعية، ولابد من أن يخلو العراق من المخيمات والنازحين".

وتحتجز "قسد" في مخيماتها شمال شرق سوريا التي يعد "الهول" أبرزها، إضافة إلى نازحين سوريين وعراقيين، آلافاً من ارهابيي تنظيم داعش وعائلاتهم بينهم الكثير من الأجانب الذين ترفض بلدانهم الأصلية استعادتهم خوفاً من أن يرتد عليها إرهابهم، بعدما قدمت تلك الدول الدعم لهم في سورية.

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