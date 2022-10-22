الجهاد الإسلامي تشيد باستمرار العمليات الفدائية في الضفة والقدس

العالم- فلسطين

وبارك سلمي في تصريح صحفي، اليوم السبت، العمليات الفدائية بالضفة، مشيدا بمنفذيها، وداعيا إلى استمرارها.

وأوضح أن هذه العمليات تؤكد على أن المقاومة التي أشعلها وقادها أبطال كتيبة جنين، تمتد الآن وتتطور وستعم القدس و كل الضفة من شمالها إلى جنوبها.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت النار صوب فلسطيني، عصر اليوم، بزعم تنفيذ عملية طعن أصيب فيها مستوطن بجراح خطيرةفي القدس المحتلة.

وقالت المصادر نفسها، إن مستوطنا أصيب بجراح خطيرة في القدس نتيجة عملية طعن، مشيرة إلى أن "عملية الطعن في القدس المحتلة قومية".

وأضافت المصادر العبرية، أن منفذ عملية الطعن قرب التلة الفرنسية بالقدس انسحب من المكان بعد تنفيذه العملية.

ولاحقًا، ذكر مراسل القناة، أن قوة خاصة من شرطة الاحتلال قتلت منفذ عملية الطعن لدى انسحابه تجاه ملعب كرة قدم صغير قرب الشيخ جراح على بعد كيلو متر واحد من مكان العملية، فيما لم يتم تأكيد استشهاده.