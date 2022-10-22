قصف صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية شرقي سوريا

العالم - سوريا

وأضافت المصادر أن طيران التحالف الدولي حلق بكثافة في سماء المنطقة في أعقاب القصف.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن عدة انفجارات دوت بالقرب من القاعدة المذكورة أعقبها اندلاع حرائق في المنطقة.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بسماع دوي انفجارات في حقل العمر النفطي،حيث أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا.

وقال المرصد إنه سمع دوي 5 انفجارات على الأقل دون معرفة الأسباب، وأن نشطاء رصدوا الجمعة تدريبات بالذخيرة الحية مشتركة بين التحالف الدولي و"قوات سوريا الديمقراطية" قرب حقل "كونيكو" للغاز في المنطقة.

وذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن 4 صواريخ استهدفت القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي على الشريط الحدودي مع العراق.

وأشار آخرون إلى أن قوات التحالف ردت بقصف على الأحراج الزراعية بأطراف مدينة الميادين بريف محافظة دير الزور.