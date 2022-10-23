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المعارضة المصرية تطلق فضائية ثانية لحشد مظاهرات في مصر

المعارضة المصرية تطلق فضائية ثانية لحشد مظاهرات في مصر
الأحد ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

قالت مصادر بالمعارضة المصرية داخل البلاد، إن "إرادات مصرية وطنية من مختلف القوى السياسية، والحركات الثورية، والمجموعات والشخصيات الداعية لحراك الشعب المصري، انطلاقا من يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، توافقت على إطلاق قناة فضائية تنقل على مدار الساعة، حراك الشعب المصري القادم، وترفع صوته، وتعلي كلمته، وتدافع عن حريته وحقوقه".

العالم - مصر

وأوضحت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن هويتها، في تصريح لـ"عربي21"، أنه "تقرر بدء البث المباشر لهذه القناة الفضائية الجديدة -التي ستحمل اسم قناة (الحرية 11/11)- يوم الثلاثاء 25 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، من العاصمة الفيتنامية هانوي، ومن عدد من المدن الأوروبية والأمريكية".

وأكدت المصادر أن "إطلاق هذه القناة يأتي كإدراك متزايد بجدية الداعين لحراك 11/11 في إدراك الحرية للوطن، وفي أن يصل صوت الثورة، لكل بقاع مصر، قراها، ونجوعها، وميادينها، وشوارعها، وأن الحراك لا يقتصر كما يدعي البعض على النخب على شبكات وبرامج التواصل الاجتماعي، وقنوات أو إعلاميي المعارضة في الخارج، بل إن الصوت والصدى هو للشعب، الذي يعد البطل الوحيد".

وأشارت المصادر إلى أن "قناة (الحرية 11-11) ستُخصص كل ساعات بثها لأصوات وفيديوهات المصريين"، لافتة إلى أن "القناة ستصل وتبث مباشرة لتكون نبض وصوت الشارع المصري، وجسر التواصل بين الداعين والمدعوين لحراك 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، وأي حراك ثوري آخر خلال الفترة المقبلة".

وشدّدت على أن "القناة الجديدة ليست قناة لحزب أو جماعة أو فريق أو مجموعة، بل هي قناة للجميع، ولتجميع كل مكونات مصر بتنوعاتها السياسية والدينية والجغرافية والعرقية، وهي صوت لمَن لا صوت لهم في مصر، وفي كل دول الربيع العربي".

ولفتت إلى أن "الشعوب العربية، وفي القلب منها الشعب المصري، تتوق للحرية وللكرامة الإنسانية، ولكل قيم ثورة يناير، وتحلم بالخلاص الذي سيكون عاجلا غير آجل، بعد أن أصبحت بلادنا مُثقلة بالفقر وبالديون والهموم، وأصبح الفساد والاستبداد يتهدد حياة كل المواطنين، ويأكل رغيف خبزه وحقه في الحد الأدنى من الحياة الإنسانية".

ودعت المصادر الخاصة، "جميع أبناء مصر، وكل الشعوب الحرة، إلى متابعة (صوت مصر) على قناة كل مصري قناة (الحرية 11/11) بداية من الآن، وانتظارا لبثها المباشر الثلاثاء المقبل، وذلك على التردد 12645 / H مدار النايل سات – 27500 sr – معدل التصحيح 8/6".

ويأتي إطلاق "قناة (الحرية 11-11)" بعد إعلان جماعة الاخوان المسلمين - جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين إطلاق فضائية جديدة تبث من العاصمة البريطانية لندن تحت (فضائية الشعوب) حيث ستقوم ببث برنامج "مع معتز" الذي يقدمه الإعلامي المصري المعارض معتز مطر، والذي غادر تركيا الى لندن عقب إغلاق السلطات التركية قنوات المعارضة المصرية على أراضيها سعيا منها لإعادة العلاقات مع سلطات القاهرة.

وكان مطر قد أعلن يونيو الماضي ان "القناة الجديدة (الشعوب) ليست موجّهة لمصر فقط، بل ستكون صوتا للأمة العربية ولكل الشعوب الحرة، خاصة أن قضايا الوطن العربي مرتبطة ببعضها البعض"، منوها إلى أن "تلك القناة الجديدة ستكون بتمويل شعبي".

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