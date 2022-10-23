طريقة ذكية من قيادة صنعاء.. قطعت اليد الممتدة لنهب الثروة اليمنية

خاص بالعالم

وقال العميد شمسان في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان وزارة النفط اليمنية كشفت عن اجمالي ما سرقه تحالف العدوان او ما تم ايداعه في البنك الاهلي السعودي من ايرادات الموارد المنهوبة يتجاوز الـ20 مليون دولار، فيما وصل حجم المبالغ المنهوبة بحسب التقديرات الى اكثر من 9 مليار دولار من عام 2018 الى 2020 وفقا لتصريح وزير النفط اليمني.

واوضح العميد شمسان: ان هذه المبالغ المنهوبة كانت كفيلة بدفع رواتب الموظفين لاعوام عديدة، منتقداً تصريحات المبعوث الامريكي الذي اعتبر المطالب التي قدمها وفد صنعاء بأنها مطالب متطرفة وتعيق السلام، بينما يعتبر ان نهب تحالف العدوان للنفط اليمني هي حقوق اصيلة له.

واكد العميد شمسان، ان قيادة صنعاء قامت بحقها المشروع وهو الدفاع عن الشعب اليمني ومستقبل اجياله بقطع اليد التي تنهب الثروات ووجهت رسائل تحذيرية الى كافة الشركات العاملة والى ناقلة النفط وغيرها سواء كانت محلية او اجنبية، بعدم الاقتراب من الثروات اليمنية.

واشار شمسان، ان ناقلة نفط نسوسكيا تعمدت رغم التحذيرات التي اطلقت اليها مراراً وتكراراً بان تصل الى ميناء الضبة لتحميل اثنين مليون برميل من النفط بقيمة تقديرية تصل الى 200 مليون دولار، مشدداً على ان المبعوث الامريكي كان حريصاً على ان تقوم هذه الناقلة بنقل اثنين مليون برميل نفط تحت حماية غواصة امريكية كانت ترسو قريباً عنها، معتبراً ان المحاولة الامريكية هذه انما تعكس طبيعة الامريكي الذي يسعى لنهب ثروات شعوب المنطقة سواء في اليمن او في العراق او غيرها، ولذا اتخذت قيادة صنعاء بتعطيل ميناء الضبة كي لا يستفيد منه تحالف العدوان والامريكان، الذين يحرمون الشعب اليمني من الاستفادة من ثرواته النفطية.